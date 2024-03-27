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Новак Джокович прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

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Новак Джокович прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

"Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Вайдой искали нечто новое для нашего дуэта. Фактически, работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в мировом рейтинге, рекорды и победы на турнирах "Большого шлема".

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили падения и взлёты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за всё, мой друг. Люблю тебя", — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

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