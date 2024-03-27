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Джокович прекращает сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем

Теннис

Об этом сообщил сербский теннисист в соцсетях

Джокович прекращает сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем

getty images

Новина українською

Новак Джокович объявил, что прекращает сотрудничество с Иванишевичем после шести чрезвычайно успешных лет совместной работы. С 2018 года с хорватским тренером теннисист выиграл 12 турниров Большого шлема.

"Фактически, мы улучшили не только подачу, но и принесли много смеха, веселья, первое место в рейтинге по итогам года, рекордные достижения...Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить работать вместе. Наша химия на корте имела свои взлеты и падения, но наша дружба всегда была крепкой, как скала", - отметил в своей заметке Новак Джокович.

Напомним, что серб имеет 24 титула Большого шлема и по этому показателю является рекордсменом среди мужчин. В 2024 году Джокович сыграл в трех турнирах, где лучшим достижением был полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В целом показатели этого сезона составляют 8 побед и 3 поражения и в общем рейтинге ATP теннисист находится на первой позиции.

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Источник:
Новак Джокович
Опубликовал: Александр Гресь
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