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Кей Нисикори пропустит турнир категории ATP-250 в Хьюстоне

Теннис

Соревнования стартуют 1 апреля

Кей Нисикори пропустит турнир категории ATP-250 в Хьюстоне

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Причины данного решения не уточняются.

Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге "Мастерса" в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.

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Кеи Нисикори
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