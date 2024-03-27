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Кей Нисикори пропустит турнир категории ATP-250 в Хьюстоне
Соревнования стартуют 1 апреля
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.
Причины данного решения не уточняются.
Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге "Мастерса" в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.
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