Кей Нисикори пропустит турнир категории ATP-250 в Хьюстоне

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Причины данного решения не уточняются.

Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге "Мастерса" в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.