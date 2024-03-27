Директор Мастерса в Майами отреагировал на критику со стороны Каспера Рууда

Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне директор "Мастерса" в Майами Джеймс Блэйк отреагировал на критику организации его соревнований со стороны восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда.

Ранее, прямо во время матча Рууд заявил, что в раздевалках Майами нет ни воды, ни полотенец, только "пластиковый стол". Каспер назвал турнир "слишком дешёвым".

"Я бывший теннисист, поэтому могу распознать, когда игрок говорит судье что-то в пылу борьбы. А в эру социальных сетей всё очень быстро расходится и начинает жить своей жизнью. У нас у всех были плохие дни на корте, поэтому мы могли сказать что-то такое. Я тоже расстраивался из-за решений судьи и говорил что-то вообще не связанное с матчем. Он [Рууд] тогда только отдал свою подачу и расстроился.

Я всё понимаю и никак не обижаюсь. Но хотелось бы, чтобы такие вопросы решались иначе. Лучше всего поговорить со мной лично, а не выходить на корт и разглагольствовать и возмущаться. Но как игрок я полностью понимаю, почему так произошло. Он был в разгаре сражения", — приводит слова Блэйка The Miami Herald.