Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Мастерс в Мадриде заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР
Рафаэль Надаль воспользуется защищенным рейтингом
Стал известен заявочный список турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.
На него автоматически заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР.
Возглавил список первая ракетка мира серб Новак Джокович. Также на турнире сыграют испанец Карлос Алькарас (2) и итальянец Янник Синнер (3).
Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются Денис Шаповалов (Канада, 126), Маттео Берреттини (Италия, 142), Рафаэль Надаль (Испания, 647) и Марин Чилич (1047).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией
- Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн