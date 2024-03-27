На Мастерс в Мадриде заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР

Стал известен заявочный список турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

На него автоматически заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР.

Возглавил список первая ракетка мира серб Новак Джокович. Также на турнире сыграют испанец Карлос Алькарас (2) и итальянец Янник Синнер (3).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются Денис Шаповалов (Канада, 126), Маттео Берреттини (Италия, 142), Рафаэль Надаль (Испания, 647) и Марин Чилич (1047).