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На Мастерс в Мадриде заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР

Теннис

Рафаэль Надаль воспользуется защищенным рейтингом

На Мастерс в Мадриде заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен заявочный список турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

На него автоматически заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР.

Возглавил список первая ракетка мира серб Новак Джокович. Также на турнире сыграют испанец Карлос Алькарас (2) и итальянец Янник Синнер (3).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются Денис Шаповалов (Канада, 126), Маттео Берреттини (Италия, 142), Рафаэль Надаль (Испания, 647) и Марин Чилич (1047).

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