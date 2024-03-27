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Даниэль Коллинз вышла в полуфинал турнира в Майами

Теннис

Американская теннисистка отдала сопернице 5 геймов

Даниэль Коллинз вышла в полуфинал турнира в Майами

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 марта, состоялся четвертьфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 53-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз встретилась с представительницей Франции Каролин Гарсией (27-я в рейтинге WTA).

Майами. 1/4 финала

Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз 6:3, 6:2

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Коллинз выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гарсии два эйса и ни одной двойной ошибки. Француженка не заработала ни одного брейк-пойнта за матч.

В полуфинале американка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 5) — Екатерина Александрова.

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