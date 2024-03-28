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Янник Синнер выиграл 20 матчей из 21 в сезоне

Теннис

Итальянец проводит отличный сезон

Янник Синнер выиграл 20 матчей из 21 в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в 21 матче в сезоне-2024, обыграв представителя Чехии Томаша Махача в матче 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Стоит отметить, что все теннисисты, одержавшие 20 и более побед в 21 матче в начале календарного года в период с 2000-х годов до Синнера, становились первыми ракетками мира (Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Синнер сыграет с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

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