Роджер Федерер выступит перед выпускниками Дартмутского колледжа

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит с мотивационной речь перед выпускниками Дартмутского колледжа (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща). Колледж находится в Гановере.

"Спасибо за приглашение и оказанную честь произнести вступительную речь перед выпускниками 2024 года", — прокомментировал новость Федерер в своих социальных сетях.

Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.