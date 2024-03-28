Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер выступит перед выпускниками Дартмутского колледжа
Швейцарский теннисист поблагодарил руководство колледжа за приглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит с мотивационной речь перед выпускниками Дартмутского колледжа (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща). Колледж находится в Гановере.
"Спасибо за приглашение и оказанную честь произнести вступительную речь перед выпускниками 2024 года", — прокомментировал новость Федерер в своих социальных сетях.
Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
- Анчелотти - о работе с Нестой и Мальдини в Милане: Что я мог объяснить этим двоим?
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО