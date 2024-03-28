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Роджер Федерер выступит перед выпускниками Дартмутского колледжа

Теннис

Швейцарский теннисист поблагодарил руководство колледжа за приглашение

Роджер Федерер выступит перед выпускниками Дартмутского колледжа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит с мотивационной речь перед выпускниками Дартмутского колледжа (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща). Колледж находится в Гановере.

"Спасибо за приглашение и оказанную честь произнести вступительную речь перед выпускниками 2024 года", — прокомментировал новость Федерер в своих социальных сетях.

Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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