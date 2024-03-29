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Энди Маррей снялся с турниров в Монте-Карло и Мюнхене

Теннис

Британец получил травму

Энди Маррей снялся с турниров в Монте-Карло и Мюнхене

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не выступит на апрельских турнирах в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы.

Ранее стало известно, что у Маррея диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

"После консультации с командой и медицинскими экспертами Энди Маррей принял решение пропустить турниры в Монте-Карло и Мюнхене. На данным этапе неясно, как долго Энди будет выведен из строя. Он продолжает рассматривать варианты с медиками. Пропуск турниров расстроил Энди. Он подтвердил своё желание вернуться на корт как можно скорее", — приводит текст заявления команды теннисиста Reuters.

Напомним, турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 7 по 14 апреля.

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