Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним
Испанец высказался о четвертьфинальном матче
Фото: NRC
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 12-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.
"Я очень разочарован, потому что Григор заставил меня почувствовать себя 13-летним. Это было безумие. Я общался со своей командой и говорил, что не знаю, что мне нужно сделать. Я не знаю его слабых сторон. Я ничего не знаю. Вот почему я так расстроен. Но я ушёл с корта довольный своим уровнем. Думаю, что показал хороший теннис. Не идеальный, но хороший", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В полуфинале турнира в Майами Димитров сыграет с пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Популярное сейчас
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ
- Федерер: Наконец-то выиграл Рим
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО