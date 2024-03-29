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Карлос Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним

Теннис

Испанец высказался о четвертьфинальном матче

Карлос Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним

Фото: NRC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 12-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

"Я очень разочарован, потому что Григор заставил меня почувствовать себя 13-летним. Это было безумие. Я общался со своей командой и говорил, что не знаю, что мне нужно сделать. Я не знаю его слабых сторон. Я ничего не знаю. Вот почему я так расстроен. Но я ушёл с корта довольный своим уровнем. Думаю, что показал хороший теннис. Не идеальный, но хороший", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В полуфинале турнира в Майами Димитров сыграет с пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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