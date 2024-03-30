  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович впервые рассказал о разрыве с Иванишевичем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович впервые рассказал о разрыве с Иванишевичем

Теннис

Культурно разошлись

Джокович впервые рассказал о разрыве с Иванишевичем

getty images

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович впервые рассказал о причинах разрыва сотрудничества с его главным тренером Гораном Иванишевичем.

"Прежде всего, Горан – мой друг по жизни, мой и моей семьи. Он очень дорогой для меня человек, и окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекратилась.

Наш развод прошел в положительном ключе, столь положительном, насколько вообще таковым может быть расставание. Мы пришли к тому, что исчерпали возможности нашего сотрудничества после почти пяти лет. Вместе мы писали историю нашего спорта, выигрывали "мейджоры", заканчивали сезоны на первой строчке рейтинга, и в то же время мы прошли через испытания и невзгоды - дисквалификацию на US Open, депортацию из Австралии.

Я всегда буду помнить, что он был рядом со мной как личность, как человек прежде всего, и что он привнес правильный набор ценностей в наши отношения. По такой химии были отличные результаты. Я желаю Горану всего наилучшего.

Я до сих пор не имею ясного представления о том, кто будет новым тренером и будет ли он вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я сам пытаюсь понять, что мне нужно, с кем мне комфортнее всего. Вам сообщат, если кто-то присоединится к команде" – сказал Новак.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с тренировки в США.

По теме
yellow-arrow
Завацкая вышла в финал квалификации турнира в Боготе
yellow-arrow
Свитолина готовится к следующему турниру на зеленом грунте. Видео
yellow-arrow
Димитров и Синнер – финалисты тысячника в Майами
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости