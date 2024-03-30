Джокович впервые рассказал о разрыве с Иванишевичем

Первая ракетка мира серб Новак Джокович впервые рассказал о причинах разрыва сотрудничества с его главным тренером Гораном Иванишевичем.

"Прежде всего, Горан – мой друг по жизни, мой и моей семьи. Он очень дорогой для меня человек, и окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекратилась.

Наш развод прошел в положительном ключе, столь положительном, насколько вообще таковым может быть расставание. Мы пришли к тому, что исчерпали возможности нашего сотрудничества после почти пяти лет. Вместе мы писали историю нашего спорта, выигрывали "мейджоры", заканчивали сезоны на первой строчке рейтинга, и в то же время мы прошли через испытания и невзгоды - дисквалификацию на US Open, депортацию из Австралии.

Я всегда буду помнить, что он был рядом со мной как личность, как человек прежде всего, и что он привнес правильный набор ценностей в наши отношения. По такой химии были отличные результаты. Я желаю Горану всего наилучшего.

Я до сих пор не имею ясного представления о том, кто будет новым тренером и будет ли он вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я сам пытаюсь понять, что мне нужно, с кем мне комфортнее всего. Вам сообщат, если кто-то присоединится к команде" – сказал Новак.