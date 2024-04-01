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WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20
Украинские теннисистки улучшили свои позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг.
Лидером по-прежнему осталась Ига Швёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.
По итогам турнира в Майами украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 17-й строчке в рейтинге WTA. Марта Костюк потеряла 1 позицию и располагается на 27-м месте.
Стоит отметить, что хорошие результаты продемонстрировали Даяна Ястремская - 32-е место (+1), Ангелина Калинина - 33-е место (+3) и Леся Цуренко - 39-е место (+1).
Рейтинг WTA, 1 апреля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.
7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.
8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.
9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.
…
17. Элина Свитолина (Украина) — 2406
27. Марта Костюк (Украина, -1) — 1911
32. Даяна Ястремская (Украина, +1) — 1597
33. Ангелина Калинина (Украина, +3) — 1593
39. Леся Цуренко (Украина, +1) — 1392
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