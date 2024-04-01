  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20

Теннис

Украинские теннисистки улучшили свои позиции

WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг.

Лидером по-прежнему осталась Ига Швёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

По итогам турнира в Майами украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 17-й строчке в рейтинге WTA. Марта Костюк потеряла 1 позицию и располагается на 27-м месте.

Стоит отметить, что хорошие результаты продемонстрировали Даяна Ястремская - 32-е место (+1), Ангелина Калинина - 33-е место (+3) и Леся Цуренко - 39-е место (+1).

Рейтинг WTA, 1 апреля:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

17. Элина Свитолина (Украина) — 2406

27. Марта Костюк (Украина, -1) — 1911

32. Даяна Ястремская (Украина, +1) — 1597

33. Ангелина Калинина (Украина, +3) — 1593

39. Леся Цуренко (Украина, +1) — 1392

По теме
yellow-arrow
Коллинс после победы в Майами не передумала завершать карьеру
yellow-arrow
Халеп не сыграет против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Коллинс победила Рыбакину в финале Майами
Элина Свитолина WTA Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости