WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг.

Лидером по-прежнему осталась Ига Швёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

По итогам турнира в Майами украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 17-й строчке в рейтинге WTA. Марта Костюк потеряла 1 позицию и располагается на 27-м месте.

Стоит отметить, что хорошие результаты продемонстрировали Даяна Ястремская - 32-е место (+1), Ангелина Калинина - 33-е место (+3) и Леся Цуренко - 39-е место (+1).

Рейтинг WTA, 1 апреля:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

…

17. Элина Свитолина (Украина) — 2406

27. Марта Костюк (Украина, -1) — 1911

32. Даяна Ястремская (Украина, +1) — 1597

33. Ангелина Калинина (Украина, +3) — 1593

39. Леся Цуренко (Украина, +1) — 1392