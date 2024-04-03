Новак Джокович показал, как тренируется вместе с женой и детьми

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором вместе с семьёй – супругой Еленой, сыном Стефаном и дочкой Тарой – занимается спортом на стадионе.

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"Сила семьи как ни у кого другого", — подписал видео Джокович.

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге.