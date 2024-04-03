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Симона Халеп получила уайлд-кард на Мастерс в Мадриде

Теннис

Румынская теннисистка вернулась в тур после дисквалификации

Симона Халеп получила уайлд-кард на Мастерс в Мадриде

Фото: Noticias del Tenis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы турнира категории WTA-1000 и турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) раскрыли имена первых обладателей уайлд-кард на грядущие розыгрыши.

Напомним, женские соревнования на грунте начнутся 23 апреля, а у мужчин – 24-го.

В основную сетку соревнований по приглашению организаторов попадут:

Симона Халеп (Румыния);

Каролина Возняцки (Дания);

Кей Нисикори (Япония);

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).

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