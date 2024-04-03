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Симона Халеп получила уайлд-кард на Мастерс в Мадриде
Румынская теннисистка вернулась в тур после дисквалификации
Фото: Noticias del Tenis
Организаторы турнира категории WTA-1000 и турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) раскрыли имена первых обладателей уайлд-кард на грядущие розыгрыши.
Напомним, женские соревнования на грунте начнутся 23 апреля, а у мужчин – 24-го.
В основную сетку соревнований по приглашению организаторов попадут:
Симона Халеп (Румыния);
Каролина Возняцки (Дания);
Кей Нисикори (Япония);
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).
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