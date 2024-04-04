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Леся Цуренко потерпела поражение во втором круге турнира в Чарльстоне

Теннис

Украинская теннисистка покидает соревнования

Леся Цуренко потерпела поражение во втором круге турнира в Чарльстоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне. На пути к 1/8 финала она не смогла обыграть представительницу Австралии Астру Шарму.

Чарльстон, США. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Астра Шарма (Австралия) 6:4, 6:0

Матч продлился 1 час и и 16 минут. Всего украинка сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.

Для Цуренко это поражение стало первым от соперницы, которая не входит в топ-100 мирового рейтинга с августа 2023 года. Тогда она уступила Тэйлор Таунсенд в квалификации турнира в Цинциннати.

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