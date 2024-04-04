Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко потерпела поражение во втором круге турнира в Чарльстоне
Украинская теннисистка покидает соревнования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне. На пути к 1/8 финала она не смогла обыграть представительницу Австралии Астру Шарму.
Чарльстон, США. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Астра Шарма (Австралия) 6:4, 6:0
Матч продлился 1 час и и 16 минут. Всего украинка сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.
Для Цуренко это поражение стало первым от соперницы, которая не входит в топ-100 мирового рейтинга с августа 2023 года. Тогда она уступила Тэйлор Таунсенд в квалификации турнира в Цинциннати.
Популярное сейчас
- Трент: Уход Клоппа из команды будет мотивацией для всех нас
- Статистические порталы оценили выступления Зинченко и Ярмолюка в матчах АПЛ
- С 1992 года Реал вылетал в 1/4 ЛЧ только от Динамо и еще двух клубов
- WTA. Ига Швёнтек возглавляет рейтинг, Элина Свитолина остается в топ-20
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая