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Моё тело мне просто не позволяет. Рафаэль Надаль снялся с Мастерса в Монте-Карло

Теннис
Обновлено

Испанец пропускает очередной важный турнир

Моё тело мне просто не позволяет. Рафаэль Надаль снялся с Мастерса в Монте-Карло

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.

"К сожалению, сообщаю, что не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. И хотя я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны, реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. Вы не представляете, как мне тяжело пропускать эти турниры.

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Единственное, что я могу сейчас сделать, — это принять ситуацию и попытаться смотреть в будущее, сохраняя при этом азарт и волю к игре. Спасибо всем за поддержку", — написал Надаль в социальных сетях.

Отметим, что накануне испанские СМИ сообщали, что у Надаля появились новые проблемы со спиной

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Рафаэль Надаль
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