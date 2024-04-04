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Моё тело мне просто не позволяет. Рафаэль Надаль снялся с Мастерса в Монте-Карло
Испанец пропускает очередной важный турнир
Фото: Твіттер
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.
"К сожалению, сообщаю, что не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. И хотя я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны, реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. Вы не представляете, как мне тяжело пропускать эти турниры.
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Единственное, что я могу сейчас сделать, — это принять ситуацию и попытаться смотреть в будущее, сохраняя при этом азарт и волю к игре. Спасибо всем за поддержку", — написал Надаль в социальных сетях.
Отметим, что накануне испанские СМИ сообщали, что у Надаля появились новые проблемы со спиной
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