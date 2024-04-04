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Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Теннис

Украинка легко справилась с оппоненткой

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 500 в США. В двухсетовом матче она обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл.

Чарльстон, США. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Дарья Сэвилл (Австралия) 6:2, 6:4

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинка сделала 1 подачу навылет, 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейкпоинтов.

В третьем раунде Charleston Open она сразится с победительницей встречи Элизе Мертенс - Варвара Грачева.

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Элина Свитолина
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