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Сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне

Теннис

Борьба за титул

Сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне

Фото: Flickr

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вышли в финал парного турнира WTA500 в Чарльстоне (США). В полуфинальном противостоянии наши спортсменки одолели лидеров посева, американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес.

Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 13-11) в пользу украинок. В их активе 1 подача на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 3 использованный брейк, 4 из 5 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.

Сестры Киченок впервые сыграют в финале парного турнира на грунтовом покрытии. В общем в карьере они будут бороться за пятый парный титул (в восьмом совместном финале).

В решающем поединке за победу на турнире наши теннисистки сыграют против победительниц матча Крюгер/Стивенс – Ходзуми/Ниномия.

Напомним, что ранее дядя Надаля рассказал о проблемах Рафы.

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Надежда Киченок Людмила Киченок
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