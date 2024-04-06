Сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вышли в финал парного турнира WTA500 в Чарльстоне (США). В полуфинальном противостоянии наши спортсменки одолели лидеров посева, американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес.

Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 13-11) в пользу украинок. В их активе 1 подача на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 3 использованный брейк, 4 из 5 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.

Сестры Киченок впервые сыграют в финале парного турнира на грунтовом покрытии. В общем в карьере они будут бороться за пятый парный титул (в восьмом совместном финале).

В решающем поединке за победу на турнире наши теннисистки сыграют против победительниц матча Крюгер/Стивенс – Ходзуми/Ниномия.