Стародубцева не смогла выйти в финал парника в Боготе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла в полуфинале парного турнира серии WTA250 в Боготе. В матче 1/2 соревнований наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, румынкой Ириной Бара проиграли паре Бондарь/Хромачева.

Счет матча 2-1 (3-6; 6-1; 10-8) в пользу будущих финалисток. Поединок длился 1 час 18 минут.

В решающем матче за главный титул соревнований дуэт Бондарь/Хромачева сыграет против победительниц встречи Боузкова/Соррибес-Тормо – Букса/Рахимова.