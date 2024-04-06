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Стародубцева не смогла выйти в финал парника в Боготе
Украинка проиграла в полуфинале
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла в полуфинале парного турнира серии WTA250 в Боготе. В матче 1/2 соревнований наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, румынкой Ириной Бара проиграли паре Бондарь/Хромачева.
Счет матча 2-1 (3-6; 6-1; 10-8) в пользу будущих финалисток. Поединок длился 1 час 18 минут.
В решающем матче за главный титул соревнований дуэт Бондарь/Хромачева сыграет против победительниц встречи Боузкова/Соррибес-Тормо – Букса/Рахимова.
Напомним, что ранее сестры Киченок
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