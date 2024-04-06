  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева не смогла выйти в финал парника в Боготе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева не смогла выйти в финал парника в Боготе

Теннис

Украинка проиграла в полуфинале

Стародубцева не смогла выйти в финал парника в Боготе

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла в полуфинале парного турнира серии WTA250 в Боготе. В матче 1/2 соревнований наша спортсменка вместе со своей партнершей по команде, румынкой Ириной Бара проиграли паре Бондарь/Хромачева.

Счет матча 2-1 (3-6; 6-1; 10-8) в пользу будущих финалисток. Поединок длился 1 час 18 минут.

В решающем матче за главный титул соревнований дуэт Бондарь/Хромачева сыграет против победительниц встречи Боузкова/Соррибес-Тормо – Букса/Рахимова.

Напомним, что ранее сестры Киченок вышли в финал Чарльстона.

По теме
yellow-arrow
Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото
yellow-arrow
Сестры Киченок прокомментировали выход в финал Чарльстона
yellow-arrow
Сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости