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Джокович: Я очень горжусь соперничеством с Надалем
Серб высказался о личных встречах с испанецем
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём соперничестве на грунтовых турнирах с испанцем Рафаэлем Надалем.
"Я выиграл у Рафы финал Открытого чемпионата Австралии, который длился почти шесть часов в 2012 году, а потом я впервые выиграл у него на грунте здесь, в Монте-Карло, в 2013-м. На "Ролан Гарросе" я, кажется, впервые победил его в 2015 году, но проигрывал ему на грунте гораздо больше. Я думаю, всего мы сыграли более 50 раз. Это потрясающе, я очень горжусь этим соперничеством. Вероятно, мы сможем поразмыслить над этим и оценить это в большей степени, когда оба завершим карьеру", — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.
Джокович и Надаль провели между собой 28 матчей в ATP Tour на грунтовом покрытии. Счёт встреч на этих кортах — 20-8 в пользу испанского теннисиста.
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