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Симона Халеп: Я очень рада добавить турнир в Оэйраше в свой календарь

Теннис

Румынская теннисистка высказалась об участии в турнире

Симона Халеп: Я очень рада добавить турнир в Оэйраше в свой календарь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о получении уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия).

"Я очень рада добавить новый турнир в свой календарь. После возвращения я хочу провести как можно больше матчей. Уайлд-кард даёт мне возможность выступить перед португальской публикой. Я хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они меня пригласили. Мне не терпится выступить там", — приводит слова Халеп Eurosport.

Напомним, что соревнования пройдут с 15 по 21 апреля.

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