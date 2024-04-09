Симона Халеп: Я очень рада добавить турнир в Оэйраше в свой календарь

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о получении уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия).

"Я очень рада добавить новый турнир в свой календарь. После возвращения я хочу провести как можно больше матчей. Уайлд-кард даёт мне возможность выступить перед португальской публикой. Я хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они меня пригласили. Мне не терпится выступить там", — приводит слова Халеп Eurosport.

Напомним, что соревнования пройдут с 15 по 21 апреля.