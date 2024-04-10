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Симона Халеп: Я по-настоящему счастлива, потому что снова стала частью тенниса
Теннисистка высказалась о возвращении в тур
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что нервничала перед возвращением в тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
"Я сильно нервничала. Не знала, чего ожидать от людей в Майами. Каково это будет — снова оказаться в раздевалке. Вся рутина, которой у меня не было почти два года, казалась в новинку. Но когда я прилетела на турнир, я получила массу поддержки и любви от сотрудников, организаторов соревнований, игроков и болельщиков. Это позволило забыть обо всём. Мне показалось, будто я никогда и не уходила. Это было прекрасное чувство. Я была по-настоящему счастлива, потому что снова стала частью тенниса — вида спорта, который я так люблю", — приводит слова Халеп Associated Press.
Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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