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Стефанос Циципас обыграл Зверева на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Грек уверенно одолел своего соперника

Стефанос Циципас обыграл Зверева на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге ATP).

Монте-Карло. Третий круг

Александр Зверев — Стефанос Циципас 5:7, 6:7 (3:7)

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Зверева 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло Циципас встретится с теннисистом без флага Кареном Хачановым.

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