Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга третьего круга Джокович обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

Монте-Карло. Третий круг

Новак Джокович — Лоренцо Музетти 7:5, 6:3

Встреча Джоковича с Музетти продлилась 1 час и 59 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Монте-Карло Джокович встретится с 11-м номером рейтинга ATP, представителем Австралии Алексом де Минором (11)