Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Риме по защищённому рейтингу

Опубликован заявочный лист грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). Автоматически в него включены все игроки топ-77, в том числе и пропускающий турниры из-за травмы британец Энди Маррей.

Отметим, что по защищённому рейтингу на турнир заявился 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" из Испании Рафаэль Надаль. Уайлд-кард на соревнования получили итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

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Напомним, турнир пройдёт с 8 по 19 мая.