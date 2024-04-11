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Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Риме по защищённому рейтингу
Испанец вернется на корт после длительной паузы
Фото: Твіттер
Опубликован заявочный лист грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). Автоматически в него включены все игроки топ-77, в том числе и пропускающий турниры из-за травмы британец Энди Маррей.
Отметим, что по защищённому рейтингу на турнир заявился 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" из Испании Рафаэль Надаль. Уайлд-кард на соревнования получили итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.
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Напомним, турнир пройдёт с 8 по 19 мая.
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