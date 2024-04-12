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Джокович: Я посвятил более 15 лет заботе о своём теле, благодаря этому я занимаю первое место в рейтинге

Теннис

Серб поделился секретом успеха

Джокович: Я посвятил более 15 лет заботе о своём теле, благодаря этому я занимаю первое место в рейтинге

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 36-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём спортивном долголетии.

"Я посвятил более 15 лет заботе о своём теле и разуме. Это приносит свои плоды. Благодаря этому в свои почти 37 лет я занимаю первое место в рейтинге и могу играть на самом высоком уровне. Я рад, что довольно рано понял важность заботы о себе и о команде.

У меня всегда был стратегический план: выступать как можно дольше, чтобы дать себе шанс выиграть больше трофеев и побить больше рекордов. Этим я и занимался последние пять лет. Возможно, после 30 лет я пережил лучшую часть карьеры (улыбается). И всё это благодаря заботе о себе и вниманию, которое я уделяю своему здоровью", — сказал Джокович на пресс-конференции.

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