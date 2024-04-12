Новак Джокович обыграл Алекса де Минора и вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинальный раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В четвертьфинальном матче Джокович он обыграл 11-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора (11).

Монте-Карло. 1/4 финала

Новак Джокович — Алекс де Минор 7:5, 6:4

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 5 минут. Джокович два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Монте-Карло Джокович сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Уго Умбер (Франция, 14).