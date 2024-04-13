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Свитолина: Играть за свою страну это всегда много нервов
Прекрасно справилась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала
"Это был близкий матч, много трудных розыгрышей. Я очень счастлива, что одержала победу для украинской команды и что у нас такой отличный старт в первый игровой день.
Здесь так много украинских болельщиков, это очень особенный момент, он очень многое для нас означает. Спасибо всем, что приехали сюда со всей страны. Благодарю вас за этот невероятный дух.
Безусловно, я знала, что играть за свою страну всегда много нервов, поэтому во время игры бывают взлеты и падения. Но мне важно было оставаться сконцентрированной, сохранять свою ментальную стойкость. Я пыталась черпать мотивацию от украинского народа и украинского духа" – сказала Элина.
Напомним, что первое очко нашей команде
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