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Свитолина: Играть за свою страну это всегда много нервов

Теннис
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Прекрасно справилась

Свитолина: Играть за свою страну это всегда много нервов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою игру в матче Кубка Билли Джин Кинг за национальную сборную против команды Румынии.

"Это был близкий матч, много трудных розыгрышей. Я очень счастлива, что одержала победу для украинской команды и что у нас такой отличный старт в первый игровой день.

Здесь так много украинских болельщиков, это очень особенный момент, он очень многое для нас означает. Спасибо всем, что приехали сюда со всей страны. Благодарю вас за этот невероятный дух.

Безусловно, я знала, что играть за свою страну всегда много нервов, поэтому во время игры бывают взлеты и падения. Но мне важно было оставаться сконцентрированной, сохранять свою ментальную стойкость. Я пыталась черпать мотивацию от украинского народа и украинского духа" – сказала Элина.

Напомним, что первое очко нашей команде принесла Леся Цуренко.

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Элина Свитолина
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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