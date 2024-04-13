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Цуренко – о матче против Богдан: Я чувствовала наш командный дух, в этом был секрет
Великолепный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала
"Я была очень позитивна в себе и в начале матча я не играла в свою игру. Я допускала много ошибок, но при этом оставалась положительной и повторяла о себе добрые слова. У меня не было никаких отрицательных мыслей о себе. Это был ключевой момент.
На самом деле, я думаю, что это положительное настроение действительно помогло мне. И я была очень собрана, все время разговаривала с капитаном, мы думали о стратегии во время переходов, так что, думаю, это и был ключевой момент.
Я думаю, что те два гейма в начале второго сета, когда я выиграла с 15-40, а потом с 0-40 – они многое изменили. Я просто, как уже говорила, продолжала бороться за каждое очко, вне зависимости от счета.
Мы сыграли несколько очень затяжных и сложных физически геймов и в конце, я думаю, она была немного утомленней меня. Поэтому я очень ценю то физическое состояние, которое у меня есть.
Честно говоря, я думаю, что просто поубавилось ошибок во втором сете. Я уже говорила, что я была очень собрана и стратегически обдумывала, что мне делать в каждом следующем гейме. Постоянно разговаривала с капитаном и командой. Я ощущала наш командный дух. Так что да, в этом и был секрет" – сказала украинка.
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