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Джокович сенсационно проиграл в полуфинале турнира в Монте-Карло
Серб покидает соревнования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступления на турнире серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако).
В полуфинальном поединке "Ноле" уступил представителю Норвегии, десятой ракетке планеты Касперу Рууду.
Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 6-4) в пользу будущего финалиста, в активе которого 4 подачи на вылет, 19 виннеров, 4 из 7 использованных брейков, 1 из 5 отыгранный брейк, 13 невынужденных и 4 двойные ошибки.
Рууд во второй раз сыграет в финале турнира серии Masters. В 2022 году на соревнованиях в Майами норвежец проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу (АТР №3).
В финале Монте-Карло Каспер встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
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