Джокович сенсационно проиграл в полуфинале турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступления на турнире серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако).

В полуфинальном поединке "Ноле" уступил представителю Норвегии, десятой ракетке планеты Касперу Рууду.

Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 6-4) в пользу будущего финалиста, в активе которого 4 подачи на вылет, 19 виннеров, 4 из 7 использованных брейков, 1 из 5 отыгранный брейк, 13 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Рууд во второй раз сыграет в финале турнира серии Masters. В 2022 году на соревнованиях в Майами норвежец проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу (АТР №3).

В финале Монте-Карло Каспер встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.