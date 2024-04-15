Стефанос Циципас: Я не удивлюсь, если мы увидим Надаля в финале турнира в Барселоне

Греческий теннисист и 12-я ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что экс первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль может выйти в финал турнира в Барселоне.

"Я бы сказал, что Рафа, независимо от того, играл ли он вообще или это его первый турнир — мы все знаем, на что способен он и как быстро может приспособиться к своему любимому покрытию — грунтовым кортам. Я не удивлюсь, если мы увидим Рафу в финале Барселоны, потому что это то, что он делал снова и снова на протяжении многих лет.

Что у него действительно есть, так это конкурентоспособность и жёсткий теннис, когда он набирает обороты. В такие моменты со стороны он иногда кажется неудержимым. На корте всё по-другому, потому что ты чувствуешь, как летит мяч после его ударов. Когда смотришь со стороны, получаешь только визуальное ощущение, но у меня включены все шесть ощущений, и они активируются, когда мне приходится встречаться с ним лицом к лицу. Я думаю, что игра с ним — настоящий вызов на грунте.

Хотя сейчас он, скажем так, на позднем этапе своей карьеры, я думаю, что сейчас у него есть то, чего не было в первые годы, — это бесценный опыт. Он наверняка знает способы набирать очки и побеждать в более экономичном режиме, чем раньше", — сказал Циципас во время пресс-конференции в Монте-Карло.