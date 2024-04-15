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Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Барселоне

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Испанец подтвердил свое участие

Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

"Я приехал сюда и отложил принятие решения на последнюю минуту, потому что не знал, смогу ли сыграть. Завтра я выйду на корт. Для меня возможность сыграть в Барселоне — это подарок. Я воспринимаю этот год как последний в карьере и намерен наслаждаться каждым моментом", — сказал Надаль на пресс-конференции.

В матче первого круга турнира в Барселоне Рафаэлю Надалю предстоит встретиться с представителем Италии Флавио Коболли (62-й в рейтинге ATP).

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