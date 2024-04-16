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Энди Маррей избежал операции на лодыжке
Реабилитация теннисиста проходит хорошо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратному чемпиону турниров серии "Большого шлема", двукратному олимпийскому чемпиону британскому теннисисту Энди Маррею не будут оперировать лодыжку из-за травмы, полученной на турнире в Майами (США).
"Энди не будет переносить операцию на лодыжке. Его реабилитация проходит хорошо, он надеется вскоре приступить к работе на корте. Пока у нас нет точной даты его возвращения на соревнования", — приводит слова представителя команды Маррея Eurosport.
Напомним, что ранее Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы.
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