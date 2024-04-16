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Рафаэль Надаль – о камбэке: Я должен адаптироваться к тому, что есть
Испанец вышел на корт впервые после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от возвращения в теннис.
"Я знаю все нюансы, через которые мне пришлось пройти. Возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня. Мне понравилось играть дома при заполненных трибунах, я получил наслаждение. Мы находимся в ситуации, когда не нужно слишком много анализировать на тактическом уровне. К сожалению, есть много других важных вещей, прежде чем думать об этом. Я должен адаптироваться к тому, что есть", — сказал Надаль после матча с Коболли.
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Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли.
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