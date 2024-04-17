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Каспер Рууд пробился в третий круг турнира в Барселоне
Норвежский теннисист одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне. Во втором раунде соревнований он обыграл француза Александра Мюллера (110-й в рейтинге ATP).
Барселона. Второй круг
Александр Мюллер — Каспер Рууд 3:6, 3:6
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. За это время Каспер Рууд реализовал пять брейк-пойнтов из пятнадцати, а Александр Мюллер — два из четырёх. Также норвежец подал два эйса и допустил три двойные ошибки. Француз подал один эйс и допустил две двойные ошибки.
В третьем круге Каспер Рууд поборется с победителем встречи между 33-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и 73-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.
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