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Каспер Рууд пробился в третий круг турнира в Барселоне

Теннис

Норвежский теннисист одержал уверенную победу

Каспер Рууд пробился в третий круг турнира в Барселоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне. Во втором раунде соревнований он обыграл француза Александра Мюллера (110-й в рейтинге ATP).

Барселона. Второй круг

Александр Мюллер — Каспер Рууд 3:6, 3:6

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. За это время Каспер Рууд реализовал пять брейк-пойнтов из пятнадцати, а Александр Мюллер — два из четырёх. Также норвежец подал два эйса и допустил три двойные ошибки. Француз подал один эйс и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге Каспер Рууд поборется с победителем встречи между 33-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и 73-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.

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Каспер Рууд
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