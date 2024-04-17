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Марта Костюк обыграла Лауру Зигемунд на старте турнира в Штутгарте
Украинка добыла победу в трехсетовом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 500 в Германии. В матче первого круга она обыграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд.
Костюк неплохо стартовала и записала первый сет себе в актив. Во второй партии украинка уступила, ведя 5:3 и дважды не сумела подать на матч.
В решающем сете украинка вышла вперед и диктовала игру сопернице, в итоге выиграв матч.
Благодаря этой победе Костюк сравняла счёт в очных встречах с Зигемунд.
За место в четвертьфинале соревнований Марта Костюк сыграет против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь из Китая.
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