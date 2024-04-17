Марта Костюк обыграла Лауру Зигемунд на старте турнира в Штутгарте

Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 500 в Германии. В матче первого круга она обыграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд.

Штутгарт, Германия. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 6:3, 6:7(4), 6:4

Костюк неплохо стартовала и записала первый сет себе в актив. Во второй партии украинка уступила, ведя 5:3 и дважды не сумела подать на матч.

В решающем сете украинка вышла вперед и диктовала игру сопернице, в итоге выиграв матч.

Благодаря этой победе Костюк сравняла счёт в очных встречах с Зигемунд.

За место в четвертьфинале соревнований Марта Костюк сыграет против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь из Китая.