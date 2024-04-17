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Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира ATP-500 в Барселоне
Греческий теннисист в двух сетах разобрался со своим оппонентом
Фото: Tennishead
Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче 1/16 финала он переиграл австрийца Себастьяна Офнера.
Барселона. Второй круг
Стефанос Циципас — Себастьян Офнер 6:4, 7:5
Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. За это время Циципас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Офнера пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем раунде Циципас сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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