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Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира ATP-500 в Барселоне

Теннис

Греческий теннисист в двух сетах разобрался со своим оппонентом

Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира ATP-500 в Барселоне

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/16 финала он переиграл австрийца Себастьяна Офнера.

Барселона. Второй круг

Стефанос Циципас — Себастьян Офнер 6:4, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. За это время Циципас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Офнера пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Циципас сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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Стефанос Циципас
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