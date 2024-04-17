Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира ATP-500 в Барселоне

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/16 финала он переиграл австрийца Себастьяна Офнера.

Барселона. Второй круг

Стефанос Циципас — Себастьян Офнер 6:4, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. За это время Циципас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Офнера пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Циципас сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.