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Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте
20-летняя теннисистка продолжает борьбу за титул
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/8 финала Гауфф одолела соотечественницу Сачию Викери (134-й номер рейтинга WTA).
Штутгарт. Второй круг
Кори Гауфф — Сачия Викери 6:3, 4:6, 7:5
Продолжительность матча составила 2 часа и 28 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Викери один эйс, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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