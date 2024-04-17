Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/8 финала Гауфф одолела соотечественницу Сачию Викери (134-й номер рейтинга WTA).

Штутгарт. Второй круг

Кори Гауфф — Сачия Викери 6:3, 4:6, 7:5

Продолжительность матча составила 2 часа и 28 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Викери один эйс, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).