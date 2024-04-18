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Алькарас: Джокович никогда не был неуязвимым

Теннис

Испанец высказался о выступлениях серба в последних матчах

Алькарас: Джокович никогда не был неуязвимым

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о последних выступлениях первой ракетки мира 36-летнего серба Новака Джоковича.

"Джокович никогда не был неуязвимым. Сейчас он не показывает исключительные результаты, хотя они по-прежнему хорошие, учитывая полуфиналы ТБШ и "Мастерса" в Монте-Карло. Просто дело в том, что люди привыкли видеть, как он выигрывает всё", — приводит слова Алькараса Tennis Up To Date.

Напомним, Джокович проиграл норвежскому теннисисту Касперу Рууду в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

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