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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне

Теннис

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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В 1/8 финала Циципас переиграл испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Барселона. Третий круг

Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна 7:5, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час и 45 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету испанского теннисиста один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с представителем Аргентины Факундо Диасом Акостой.

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Стефанос Циципас
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