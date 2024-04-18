Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В 1/8 финала Циципас переиграл испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Барселона. Третий круг

Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна 7:5, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час и 45 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету испанского теннисиста один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с представителем Аргентины Факундо Диасом Акостой.