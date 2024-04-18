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Каспер Рууд вышел на первое место по количеству побед в 2024 году
Норвежец обошел Янника Синнера по этому показателю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал лидером по количеству побед в 2024 году в официальных матчах.
18 апреля он обыграл австралийца Джордана Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Победа над Томпсоном стала для Рууда 26-й в этом году.
По данному показателю представитель Норвегии обошёл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, на счету которого 25 выигранных матчей.
В следующем раунде турнира категории ATP-500 в Барселоне Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди
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