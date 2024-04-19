Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей десять первых матчей на турнире в Штутгарте

Сегодня, 19 марта, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала десятую победу на грунтовом турнире в категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Напомним, что она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Теперь Швёнтек является третьей теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все десять первых матчей на турнире в Штутгарте.

Напомним, что Ига является двукратной и действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте.