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Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей десять первых матчей на турнире в Штутгарте
Польская теннисистка не сбавляет обороты
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Сегодня, 19 марта, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала десятую победу на грунтовом турнире в категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Напомним, что она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Теперь Швёнтек является третьей теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все десять первых матчей на турнире в Штутгарте.
Напомним, что Ига является двукратной и действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте.
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