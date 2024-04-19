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Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей десять первых матчей на турнире в Штутгарте

Теннис

Польская теннисистка не сбавляет обороты

Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей десять первых матчей на турнире в Штутгарте

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 марта, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала десятую победу на грунтовом турнире в категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Напомним, что она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Теперь Швёнтек является третьей теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все десять первых матчей на турнире в Штутгарте.

Напомним, что Ига является двукратной и действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте.

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Ига Швёнтек
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