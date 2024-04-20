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Костюк-Гауфф: Видео-обзор матча 1/4 финала турнира в Штутгарте
Великолепный поединок от украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) вышла в
Вашему вниманию видео-обзор матча Костюк-Гауфф:
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