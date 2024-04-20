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Костюк-Гауфф: Видео-обзор матча 1/4 финала турнира в Штутгарте

Теннис
Обновлено

Великолепный поединок от украинки

Костюк-Гауфф: Видео-обзор матча 1/4 финала турнира в Штутгарте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Кори Гауфф (WTA №3).

Комментарий Костюк

Вашему вниманию видео-обзор матча Костюк-Гауфф:

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