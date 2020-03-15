Вторая лига
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Винницкая Нива подписала бывшего защитника Черноморца
"Нива" дозаявила Олега Остапенко
Украинский защитник Олег Остапенко стал игроком винницкой "Нивы". Детали контракта не разглашаются.
Последним клубом Остапенко был "Черноморец". В этом сезоне первой лиги провел 4 матча.
До этого центрбек также числился в "Ворскле".
Винницкая "Нива" завершила осеннюю часть Второй лиги на 9-м месте в группе А.
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