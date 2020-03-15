Винницкая Нива подписала бывшего защитника Черноморца

Украинский защитник Олег Остапенко стал игроком винницкой "Нивы". Детали контракта не разглашаются.

Последним клубом Остапенко был "Черноморец". В этом сезоне первой лиги провел 4 матча.

До этого центрбек также числился в "Ворскле".

Винницкая "Нива" завершила осеннюю часть Второй лиги на 9-м месте в группе А.