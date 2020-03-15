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Винницкая Нива подписала бывшего защитника Черноморца

Вторая лига
(1 голосов)

"Нива" дозаявила Олега Остапенко

Винницкая Нива подписала бывшего защитника Черноморца
Новина українською

Украинский защитник Олег Остапенко стал игроком винницкой "Нивы". Детали контракта не разглашаются.

Последним клубом Остапенко был "Черноморец". В этом сезоне первой лиги провел 4 матча.

До этого центрбек также числился в "Ворскле".

Винницкая "Нива" завершила осеннюю часть Второй лиги на 9-м месте в группе А.

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В статье: Нива (Винница) Олег Остапенко
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