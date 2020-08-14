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СМИ: Карпаты не подавали заявку на аттестацию на следующий сезон

Вторая лига
(1 голосов)

Правда есть их тезка с Ивано-Франковска

СМИ: Карпаты не подавали заявку на аттестацию на следующий сезон
UA-Футбол
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Как сообщает Tribuna.com, "Карпаты" не подавали заявку на аттестацию для участия в первой или второй лиге Украины.

Львовский клуб не доиграл сезон 2019/20 УПЛ, его сняли с турнира после двух неявок на матчи с "Мариуполем". Клуб не обжаловал это решение. Позже "Карпаты" сменили эмблему и передали старую болельщикам.

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Ряд аматорских клубов прошел аттестацию для участия во второй лиге. Это "Металл" (Харьков), "Карпаты" (Галич, Ивано-Франковская обл.), "Яруд" (Мариуполь), "Эпицентр" (Дунаевцы, Хмельницкая обл.), "Рубикон" (Киев), "Перемога" (Днепр), "Днепр" (Черкассы), "Чернигов" (Чернигов).

Отметим, что аттестация на следующий сезон завершена.

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В статье: Карпаты (Львов) Днепр (Черкассы) Яруд ФК Перемога Металл (Харьков) Рубикон (Киев)
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Источник:
Tribuna.com
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Комментарии (3)
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Andriy Boyarskiy (Kyiv)
14.08.2020 в 21:55
Кажется у Смалийчука настолько хитрый план, что ни#уя хорошего не выйдет. Денежки за Караскаля не придут, нет уже юр.лица и болельщики не понимают что происходит... Были же инвесторы, что хотели купить, а нет появились комбинаторы блин
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Микко82 (Херсон)
14.08.2020 в 21:53
Таки відбувається клонування. Зато без приставки 1 або 1963
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 21:39
Ожидаемо. Теперь это "Карпаты" Галич...
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