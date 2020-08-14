СМИ: Карпаты не подавали заявку на аттестацию на следующий сезон

Как сообщает Tribuna.com, "Карпаты" не подавали заявку на аттестацию для участия в первой или второй лиге Украины.

Львовский клуб не доиграл сезон 2019/20 УПЛ, его сняли с турнира после двух неявок на матчи с "Мариуполем". Клуб не обжаловал это решение. Позже "Карпаты" сменили эмблему и передали старую болельщикам.

Ряд аматорских клубов прошел аттестацию для участия во второй лиге. Это "Металл" (Харьков), "Карпаты" (Галич, Ивано-Франковская обл.), "Яруд" (Мариуполь), "Эпицентр" (Дунаевцы, Хмельницкая обл.), "Рубикон" (Киев), "Перемога" (Днепр), "Днепр" (Черкассы), "Чернигов" (Чернигов).

Отметим, что аттестация на следующий сезон завершена.