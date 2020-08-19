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Контрольный матч. Карпаты крупно проиграли Ниве

Вторая лига
(1 голосов)

"Бело-зеленые" все еще в полосе нестабильности

Контрольный матч. Карпаты крупно проиграли Ниве
Новина українською

"Карпаты" уступают в товарищеском матче "Ниве" Тернополь.

Львовяне во втором спарринге в рамках подготовки к старту сезона встретились с тернопольской "Нивой". Поединок на стадионе "Украина" завершился победой гостей - 0:3.

Напомним, что в предыдущем матче команда Романа Гнатива одолела ПФК "Львов" (5:2)

"Картпаты": Горох, Поручинский, Сыч Слесарь Слива, М. Козак, Гудзинский, Хлань, Лях, Б. Козак, Раделицький.

Во втором тайме на поле выходили: Сасс, Бэй, Мудрик, Карабин, Шостак, Калинчук, Береза.

Голы: Малащук, 4, Скакун, 44, Процев, 52.

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В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпаты Львов
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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
19.08.2020 в 14:36
Нестабільність, в даному випадку, синонім слова ж.па
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