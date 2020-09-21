Вторая лига. Таврия минимально переиграла Балканы в домашнем матче

Уже традиционными стали проблемы со связью на стадионе "Марьяновский", поэтому первый тайм прошел по сути мимо телезрителей. В составе "Таврии" дебютировал Андрей Фаюк, но не ему судилось стать героем встречи. Под занавес поединка пришедший на подачу углового защитник Павел Чмеленко прошил вратаря ударом с близкого расстояния после нерасторопных действий игроков обороны зарянцев.

Таврия - Балканы 1:0 (0:0)

Гол: Чмеленко (83)

Таврия: Онопко, Клочко, Чмеленко, Максименко, Окатый, Захарченко, Масалов, Кривич, Жавко,

Вакулинский, Фаюк.

Балканы: Герыч, Платунов, Златов В., Пархоменко, Серденюк, Юречко, Сидоренко, Лукас Кунья,

Ильницкий, Мочевинский, Пенов.