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Вторая лига. Таврия минимально переиграла Балканы в домашнем матче

Вторая лига
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Единственный гол хозяева забили в концовке

Вторая лига. Таврия минимально переиграла Балканы в домашнем матче
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Уже традиционными стали проблемы со связью на стадионе "Марьяновский", поэтому первый тайм прошел по сути мимо телезрителей. В составе "Таврии" дебютировал Андрей Фаюк, но не ему судилось стать героем встречи. Под занавес поединка пришедший на подачу углового защитник Павел Чмеленко прошил вратаря ударом с близкого расстояния после нерасторопных действий игроков обороны зарянцев.

Таврия - Балканы 1:0 (0:0)
Гол: Чмеленко (83)
Таврия: Онопко, Клочко, Чмеленко, Максименко, Окатый, Захарченко, Масалов, Кривич, Жавко,
Вакулинский, Фаюк.
Балканы: Герыч, Платунов, Златов В., Пархоменко, Серденюк, Юречко, Сидоренко, Лукас Кунья,
Ильницкий, Мочевинский, Пенов.

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В статье: Вторая лига Балканы (Заря) Таврия (Симферополь)
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