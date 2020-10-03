Вторая лига. Металл побеждает Николаев-2, катастрофа Балкан в Новой Каховке - обзор субботних матчей

Стартует пятый тур во Второй лиге не без приключений, в двух клубах массовые случи covid-19, поэтому их матчи в спешке перенесены. Также вполне возможно, что предстоящий матч с "Рубиконом" станет последним в истории львовских "Карпат"...

КАРПАТЫ Львов - РУБИКОН 1:2 (0:0)

Голы: Шостак (71) - Тищенко (67 пен, 82)

Удален: Мудрик 66 ("Карпаты")

Слухи о скоропостижной гибели "Карпат" пока остаются сильно преувеличенными, по крайней мере Сергей Болотников буквально перед матчем высказался по поводу потери базы в Брюховичах. По его утверждению виновен в этом бывший хозяин клуба Петр Дыминский, который потребовал слишком неподъемную для клуба плату за аренду базы.

Касаемо самой игры, до перерыва команда хозяев смотрелась неплохо и была ближе к голу, чем соперник из-под Киева. Во втором тайме подвел хозяев Владислав Мудрик, сыгравший рукой в своей штрафной и получивший за это повторное предупреждение. С пенальти точен был Максим Тищенко. Однако достаточно быстро "Карпаты" даже в меньшинстве смогли отыграться, трижды кряду выиграв воздух после подачи углового. Голевой удар на счету Дмитрия Шостака, который появился на поле по ходу второго тайма.

Хозяева слишком сильно поверили в то, что способны еще и вырвать три очка, играя в меньшинстве, нарвавшись на контратаку. Максим Тищенко уверенно разобрался с Валентином Горохом и принес "Рубикону" победу в этом непростом выезде.

ЯРУД - МЕТАЛЛУРГ 0:3 (0:3)

Голы: Подлепенец (5, 45); Могильный (39)

Евгений Подлепенец отпраздновал возвращение в родной клуб уже на пятой минуте, реализовав предоставившийся момент. Увы, операторы трансляции проморгали этот момент и повтор также не показали, так что вряд ли его видео осталось в анналах истории.Второй мяч "Металлург" забил перед самым перерывом - длинный вынос вратаря, скидка головой и Богдан Могильный, пробросив мяч "между" защитнику, хлестко пробил в угол. Под занавес первой половины тот же Подлепенец довел счет до крупного, снова уверенно разобравшись с защитниками на небольшом пространстве.

ВОЛЫНЬ-2 - КАРПАТЫ Галич 0:2 (0:2)

Гол: Козак (25), Лебедь (41 пен)

Богдан Козак в середине первого тайма открыл счет в пользу гостей. Под занавес тайма Роман Лебедь сделал результат еще более комфортным. Пока Галич удачливее своих одноклубников со Львова.

БУКОВИНА - ПОДОЛЬЕ 0:0

Согласно закону сохранения энергии (извините за каламбур), если "Энергия" не смогла организовать ни одной трансляции, то Черновцы показали свой матч сразу на двух ресурсах. О качестве помолчим, делайте выводы сами...

Две крепких команды так и не смогли пробить защитные построения друг друг и поделили очки. У "Подолья" это девятый балл в пяти матчах, "Буковина" набрала за то же время на два очка меньше.

НИКОЛАЕВ-2 - МЕТАЛЛ 0:2 (0:0)

Гол: Фомин (62 пен), Танчик (73)

Удаление: Лотоцкий (71, "Николаев")

Дебютный матч за харьковчан Владимир Танчик начал в основе, также снова с первых минут вышел в центре поля Пико, у которого явные проблемы с лишним весом. Андерсона в итоге Александр Кучер снял уже к середине первого тайма, так как в середине поля явно не хватало скорости и атаки создавать "Металлу" было сложно.

"Николаев" также ответил быстрой заменой и в целом ни в чем не уступал лидеру до переырва. Можно вспомнить два опасных момента у Фомина в первом тайме, но и "корабелы" могли забивать, когда Танчик помешал сопернику на дальней штанге замкнуть прострел.

Во втором тайме "Металлу" все же удалось открыть счет, причем снова, как и в матче против "Перемоги", с пенальти. Максим Багачанский и Владислав Нехтий разыграли красивую комбинацию и последний заработал пенальти, который реализовал Руслан Фомин. Ну а чуть позже Владимир Танчик отпраздновал свой дебют голом, с метра отправив мяч в пустые ворота после изящного паса Фомина пяткой.

ЭНЕРГИЯ - БАЛКАНЫ 4:0 (2:0)

Голы: Нестерук (9), Доля (29,76), Богданов (69)

Удаление: Бижко (72, "Энергия")

Увы, так и не удалось увидеть этот матч в свободном доступе, да и в несвободном сомневаемся, что была организована трансляция из Новой Каховки. "Энергия" сенсационно легко по счету обыгрывает "Балканы". Для команды Андрея Пархоменко же старт чемпионата оказывается провальным, в трех гостевых матчах зарянцы так и не сумели ни разу поразить ворота середняков Второй лиги!