Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура

Странным образом Второй лиге удавалось долгое время избегать переносов в связи с эпидемией. Причиной ли тому не до конца углубленное тестирование или есть другие факторы, мы утверждать не беремся, но вот корнавирус добрался и до третьего по силе профессионального дивизиона Украины.

Матч "Оболонь-2" - "Чернигов" не состоится, как и поединок первой команды "пивоваров" в этом туре. Календарь киевского клуба пока больше всех в ПФЛ страдает от пандемии и связанных с этим неудобств.

Группа А

"Буковина" - "Подолье". Волевая победа в Виннице позволила черновчанам подняться в верхнюю половину таблицы. При этом обе виктории команда Маковийчука добыла на выезде. "Подолье" остался на втором месте после трижды спасенного матча с "Диназом" в прошлом туре (3:3). Но в Черновцы команда отправится без центрального защитника Александра Жданова.

"Карпаты" Львов - "Рубикон". Львовяне запустили процесс самоуничтожения - на неделе было объявлено, что на клуб наложен бестрочный трансферный бан, "Рух" тут же подсуетился и забрал наиболее перспективных игроков, Денис Подгурский пропустит встречу из-за дисквалификации, а уже накануне тура появилась информация, что и база в Брюховичах переходит во владение "Львова". Судя по всему, "Карпаты" скоро снимутся с чемпионата...

"Эпицентр" - "Чайка". Дунаевчане потеряли первые очки, не сумев воплотить тотальное преимущество в более чем один гол против "Рубикона" (1:1). "Чайка" же на своем поле потерпела два поражения, а все четыре очка заработала на выезде. Не забываем, что подопечные Бадло посреди недели еще и кубковый матч проводили, так что будут играть на фоне нагрузок и у гостей есть реальные шансы зацепить очки и в этом выезде.

"Ужгород" - "Нива". На фоне кубковых успехов винницкий клуб показывается совершенно несостотельным в чемпионате. В трех из четырех предыдущих игр "Нива" открывала счет и затем все равно проигрывала. Вот и выезд к лидеру оптимизма не вызывает, разве что снова винничане проявят героизм и будут лететь буквально в подкаты головой у своих ворот. Хотя вряд ли после Кривого Рога у команды осталось много задора и желания, так что не жду от земляков положительных эмоций. Но верю!

"Волынь-2" - "Карпаты" Галич. В прошлом туре, когда основа "крестоносцев" ушла на карантин, дублеры отправились в Чернигов и сыграли там с местными "горожанами" (0:1). После этого "тигры" вынуждены объявить о заболевших. А в Луцке точно применяются качественные тесты? Не постигнет ли галичан та же участь и необходимость самоизоляции уже перед шестым туром? Даже на бумаге фаворита определить сложно, ведь "Карпаты" первую победу добыли лишь в четвертом туре, а на выезде пока что запомнились разве что безвольным поражением от "Эпицентра" (0:2).

Группа Б

"Перемога" - "Черкащина". Неожиданно, правда? Именно этот матч выделяю как центральный, так как встречаются гроза авторитетов против потенциально третьей команды группы. У "Перемоги" был сумасшедший календарь на старте, но коллектив с честью преодолел все трудности, а единственное поражение в Харькове потерпел лишь по причине двух пропущенных с пенальти голов. "Черкащина" же напротив, имела пока что не самых сильных оппонентов, но все равно не прошла этот отрезок без потерь. Также подопечные Анатолия Безсмертного все еще не пропускали, а ребята Яровенко не получали голов с игры. Ждать 0:0, или все же найдутся у какой-то из сторон весомые аргументы?

"Таврия" - "Кривбасс". Вывеска, конечно классная, но пока что подтверждает реноме фаворита группы лишь симферопольский клуб, который потерял всего два очка в четырех турах. Подопечные же Геннадия Приходько ощущают натуральный креативный голод и в трех последних календарных матчах не могут забить. Единственный их мяч за это время - результат стараний защитника дублеров "Николаева".

Уже когда текст анонса был написан, пришла новость, что и в "Кривбассе" массовая эпидемия, матч перенесен!

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"Николаев-2" - "Металл". Красников был бы не Красниковым, если бы в ответ на кадровый голод своей команды не обратился к помощникам-скаутам. Андерсон Пико пришел и тут же забил, чем помог команде продолжить серию "сухих" побед. Третий выезд в сезоне "Металл" совершит к третьему подряд аутсайдеру, с двумя другими он уже сыграл с суммарным счетом 6:0.

"Яруд" - "Металлург". Положительным моментом относительно мариупольского коллектива может служить тот факт, что во всех матчах чемпионата он забивает. У "Металлурга" же с этим проблемы - подопечные Микитина исправно лупят разве что по своим воротам, а впереди во многом рассчитывают на капитана. Эдуард Сарапий забил три гола из пяти командных, но он же игрок защитного звена. Профильные нападающие и хавбеки атакующего плана со своей работой пока справляются у "казаков" не ахти.

"Энергия" - "Балканы". Еще одна команда, которая дома очков пока не набирала, зато на выезде имеет максимум - это "Энергия". Но в данном случае стоит говорить не столько о силе подопечных Федорчука, сколько о слабости ее предыдущих соперников. "Балканы" пока лишь в домашних играх подтверждают свой класс, а на выезде в течение 180 минут не могут забить. Пора прерывать серию...

"Никополь" - "Днепр". Встреча двух аутсайдеров, которые тем не менее, не выглядят безнадежными. В активе черкащан есть неплохой матч с земляками, за спиной у "Никополя" бой, данный "Металлу". Но слишком уж много пропускает команда Варжеленко, поэтому в будущем сражении ставим на подопечных Столовицкого.