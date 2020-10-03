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Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура

Вторая лига
(1 голосов)

Пятый тур получится неполным

Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Странным образом Второй лиге удавалось долгое время избегать переносов в связи с эпидемией. Причиной ли тому не до конца углубленное тестирование или есть другие факторы, мы утверждать не беремся, но вот корнавирус добрался и до третьего по силе профессионального дивизиона Украины.

Матч "Оболонь-2" - "Чернигов" не состоится, как и поединок первой команды "пивоваров" в этом туре. Календарь киевского клуба пока больше всех в ПФЛ страдает от пандемии и связанных с этим неудобств.

Группа А

"Буковина" - "Подолье". Волевая победа в Виннице позволила черновчанам подняться в верхнюю половину таблицы. При этом обе виктории команда Маковийчука добыла на выезде. "Подолье" остался на втором месте после трижды спасенного матча с "Диназом" в прошлом туре (3:3). Но в Черновцы команда отправится без центрального защитника Александра Жданова.

Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура - изображение 1

"Карпаты" Львов - "Рубикон". Львовяне запустили процесс самоуничтожения - на неделе было объявлено, что на клуб наложен бестрочный трансферный бан, "Рух" тут же подсуетился и забрал наиболее перспективных игроков, Денис Подгурский пропустит встречу из-за дисквалификации, а уже накануне тура появилась информация, что и база в Брюховичах переходит во владение "Львова". Судя по всему, "Карпаты" скоро снимутся с чемпионата...

"Эпицентр" - "Чайка". Дунаевчане потеряли первые очки, не сумев воплотить тотальное преимущество в более чем один гол против "Рубикона" (1:1). "Чайка" же на своем поле потерпела два поражения, а все четыре очка заработала на выезде. Не забываем, что подопечные Бадло посреди недели еще и кубковый матч проводили, так что будут играть на фоне нагрузок и у гостей есть реальные шансы зацепить очки и в этом выезде.

Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура - изображение 2

"Ужгород" - "Нива". На фоне кубковых успехов винницкий клуб показывается совершенно несостотельным в чемпионате. В трех из четырех предыдущих игр "Нива" открывала счет и затем все равно проигрывала. Вот и выезд к лидеру оптимизма не вызывает, разве что снова винничане проявят героизм и будут лететь буквально в подкаты головой у своих ворот. Хотя вряд ли после Кривого Рога у команды осталось много задора и желания, так что не жду от земляков положительных эмоций. Но верю!

"Волынь-2" - "Карпаты" Галич. В прошлом туре, когда основа "крестоносцев" ушла на карантин, дублеры отправились в Чернигов и сыграли там с местными "горожанами" (0:1). После этого "тигры" вынуждены объявить о заболевших. А в Луцке точно применяются качественные тесты? Не постигнет ли галичан та же участь и необходимость самоизоляции уже перед шестым туром? Даже на бумаге фаворита определить сложно, ведь "Карпаты" первую победу добыли лишь в четвертом туре, а на выезде пока что запомнились разве что безвольным поражением от "Эпицентра" (0:2).

Группа Б

"Перемога" - "Черкащина". Неожиданно, правда? Именно этот матч выделяю как центральный, так как встречаются гроза авторитетов против потенциально третьей команды группы. У "Перемоги" был сумасшедший календарь на старте, но коллектив с честью преодолел все трудности, а единственное поражение в Харькове потерпел лишь по причине двух пропущенных с пенальти голов. "Черкащина" же напротив, имела пока что не самых сильных оппонентов, но все равно не прошла этот отрезок без потерь. Также подопечные Анатолия Безсмертного все еще не пропускали, а ребята Яровенко не получали голов с игры. Ждать 0:0, или все же найдутся у какой-то из сторон весомые аргументы?

Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура - изображение 3

"Таврия" - "Кривбасс". Вывеска, конечно классная, но пока что подтверждает реноме фаворита группы лишь симферопольский клуб, который потерял всего два очка в четырех турах. Подопечные же Геннадия Приходько ощущают натуральный креативный голод и в трех последних календарных матчах не могут забить. Единственный их мяч за это время - результат стараний защитника дублеров "Николаева".

Уже когда текст анонса был написан, пришла новость, что и в "Кривбассе" массовая эпидемия, матч перенесен!

Читайте также 11 игроков Кривбасса заразились COVID-19. Матч с Таврией перенесен

"Николаев-2" - "Металл". Красников был бы не Красниковым, если бы в ответ на кадровый голод своей команды не обратился к помощникам-скаутам. Андерсон Пико пришел и тут же забил, чем помог команде продолжить серию "сухих" побед. Третий выезд в сезоне "Металл" совершит к третьему подряд аутсайдеру, с двумя другими он уже сыграл с суммарным счетом 6:0.

"Яруд" - "Металлург". Положительным моментом относительно мариупольского коллектива может служить тот факт, что во всех матчах чемпионата он забивает. У "Металлурга" же с этим проблемы - подопечные Микитина исправно лупят разве что по своим воротам, а впереди во многом рассчитывают на капитана. Эдуард Сарапий забил три гола из пяти командных, но он же игрок защитного звена. Профильные нападающие и хавбеки атакующего плана со своей работой пока справляются у "казаков" не ахти.

Коронавирус добрался до Второй лиги, лебединая песня легендарной команды - анонс 5-го тура - изображение 4

"Энергия" - "Балканы". Еще одна команда, которая дома очков пока не набирала, зато на выезде имеет максимум - это "Энергия". Но в данном случае стоит говорить не столько о силе подопечных Федорчука, сколько о слабости ее предыдущих соперников. "Балканы" пока лишь в домашних играх подтверждают свой класс, а на выезде в течение 180 минут не могут забить. Пора прерывать серию...

"Никополь" - "Днепр". Встреча двух аутсайдеров, которые тем не менее, не выглядят безнадежными. В активе черкащан есть неплохой матч с земляками, за спиной у "Никополя" бой, данный "Металлу". Но слишком уж много пропускает команда Варжеленко, поэтому в будущем сражении ставим на подопечных Столовицкого.

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Никополь ФК Ужгород Днепр (Черкассы) Нива (Винница) МФК Николаев-2 Черкащина (Черкассы) Металлург (Запорожье) Оболонь-2 (Буча) Металл (Харьков) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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