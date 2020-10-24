Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Эпицентр единоличный лидер, Кривбасс минимально обыграл Балканы - обзор субботы в 8-м туре
Четыре гола в трех матчах группы А и чуть больше на юго-востоке
Не самым результативным днем стала суббота 24-е октября во Второй лиге. В группе А первый мяч в сегодняшних поединках и вовсе был забит на исходе 2,5 часов игрового времени...
ЧАЙКА - ПОДОЛЬЕ 0:0
Хмельницкий клуб шел на первом месте перед восьмым туром, но пробить ворота "Чайки", которая накануне сменила главного тренера, так и не смог.
ДИНАЗ - РУБИКОН 2:0 (0:0)
Голы: Чепурненко (59, пен), Бафталовский (69)
Удаление: Шишкин (58, "Рубикон")
Второй официальный матч на профессиональном уровне хороших знакомых по чемпионату Киевской области и товарищеским играм. В кубковом соперничестве на первой предварительной стадии сильнее оказался "Диназ" (2:0).
До перерыва команды так и не сумели забить, однако во втором тайме помогло хозяевам удаление в составе "Рубикона". В большинстве свой шестой гол в чемпионате забил Евгений Чепурненко, реализовав пенальти, ну а во втором голевом эпизоде точен был Бафталовский.
РЕАЛ ФАРМА - НИКОЛАЕВ-2 2:1 (1:1)
Голы: Попов (7), Чоловский (83) - Сурженко (17)
Удаления: Ратушняк (2, "Реал Фарма") - Гончар (57, "Николаев-2")
Уже в дебюте очного матча аутсайдеры группы Б обменялись голами. Также "фармацевты" со второй минуты играли в меньшинстве, но доигрывают матч команды опять в равных составах, Гончар во втором тайме также покинул поле досрочно.
Гол вышедшего на замену Владимира Чоловского в концовке принес все же "Реалу Фарму" вторую победу в сезоне. При этом у одесситов пять поражений, без ничьих.
УЖГОРОД - ЧЕРНИГОВ 1:1 (0:1)
Гол: Тищук(90+4) - Борщ (32)
Дмитрий Борщ своим голом вынудил фаворита приуныть. После перерыва Пуканыч и компания всерьез взялись за дело, но долгое время им не удавалось подобрать ключи к редуту "тигров". Лишь в компенсированное ко второму тайму время Павел Тищук использовал навес Романа Ценя и счет сравнял. Оставалось у команды хозяев еще пару атак для победного мяча, но реализовать их не удалось. Потеря лидерства "Ужгородом" в пользу "Эпицентра".
НИКОПОЛЬ - ПЕРЕМОГА 1:1 (0:0)
Гол: Твердоух (77) - Семка (52)
Только после перерыва днепровцы смогли сломать оборону соперника, который обычно надежностью в этом звене не славится. Артем Семка открыл счет в дебюте второго тайма. Однако "Никополю" удалось отыграться и удержать ничейный счет, набрав пятое очко в сезоне.
КРИВБАСС - БАЛКАНЫ 1:0 (1:0)
Гол: Горват (12)
Криворожане начали матч активнее и очень быстро повели в счете. Мишуренко отдал на Черния, тот в касание нашел вертикальным пасом Горвата и Александр пробил мимо вратаря "Балкан" в сетку. Гол так и остался единственным, хотя у "Кривбасса" было еще попадание в каркас во втором тайме.
Популярное сейчас
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль
- Михайленко выиграл свой первый матч у руля Пафоса, Кузык отметился голом
- Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча
- Вторая лига. Металл впервые теряет очки, Карпаты играют по-разному - обзор пятничных игр 8-го тура
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Новости по теме
- 17:24 Украинские Вторая лига. Металл впервые теряет очки, Карпаты играют по-разному - обзор пятничных игр 8-го тура
- 07:39 Украинские Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги
- 20:40 Украинские Ящишин: Создание муниципальной футбольной школы Карпаты 1963 – ошибка и афера